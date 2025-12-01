Власти Швейцарии обвинили Credit Suisse в отмывании денег и подкупе чиновников

1 декабря Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила бывшему сотруднику банка Credit Suisse обвинения в отмывании денег при взаимодействии с государственными структурами Мозамбика. C марта 2023 года Credit Suisse принадлежит другому швейцарскому банку UBS, который поэтому также упомянут в заявлении прокуратуры.

Сообщается, что в 2013 году Credit Suisse выдал трем мозамбикским государственным компаниям кредиты на общую сумму около $2 млрд. В 2020 году швейцарская прокуратура начала первое уголовное расследование по подозрению в отмывании денег и соучастии в подкупе иностранных должностных лиц. На основании этого уголовного расследования в 2023 году было возбуждено второе уголовное дело, которое и было завершено представлением обвинительного заключения 25 ноября 2025 года.

Прокуратура обвиняет одного из сотрудников Credit Suisse в создании схемы для подкупа нескольких должностных лиц Мозамбика на общую сумму около $7 млн. В обмен на это банк получил от чиновников преференции в предоставлении кредита государственным компаниям африканской страны. Имя и возможное наказание для бывшего сотрудника банка прокуратура пока не сообщает.

Евгений Хвостик