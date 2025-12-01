Калининградская область будет использовать кредиты для покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета в 2026 году власти Калининградской области намерены воспользоваться банковскими и бюджетными кредитами. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил губернатор 39-го региона Алексей Беспрозванных.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Основные источники финансирования дефицита бюджета на следующий год — это банковские кредиты в объеме 7 млрд рублей, что составляет 44% от дефицита, бюджетные кредиты — 5 млрд рублей или 32%, а также остатки средств бюджета — около 4 млрд рублей или 24%»,— цитирует инфомагентство господина Беспрозванных.

Что касается рыночных заимствований, отметил глава Калининградской области, то решение по их структуре, срокам и объемам будет приниматься после анализа исполнения бюджета и ситуации на долговом рынке — в сентябре 2026 года.

Бюджет региона на 2026 год запланирован с доходами в размере 145,1 млрд руб., расходами — 161 млрд руб., и дефицитом — 15,9 млрд рублей.

Андрей Цедрик