В Переславле оштрафовали УК за нарушение лицензионных требований
Переславская межрайонная прокуратура оштрафовала управляющую компанию ООО «УК МКД» на 200 тыс. рублей за нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Проверка показала многочисленные проблемы в 16 домах, включая повреждения штукатурки, лакокрасочного покрытия и напольного покрытия, а также разрушения входных групп и отмостки зданий. В связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области наложила штраф в размере 200 тыс. рублей.
Руководителю ООО «УК МКД» также было внесено представление с требованием устранить нарушения. Прокуратура взяла под контроль выполнение этих мер.