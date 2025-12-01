Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил метод борьбы со «схемой Долиной»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил в своем Telegram-канале, что для борьбы с «эффектом Долиной» может потребоваться целый комплекс законодательных решений. В частности, для защиты от аналогичных мошеннических схем парламентарий предложил инициативу по введению «периода охлаждения»и для сделок с недвижимостью.

В 2024 году певица Лариса Долина поддалась на уловку мошенников и продала квартиру в столичном районе Хамовники рыночной стоимостью 138 млн руб. за 112 млн руб. В марте 2025-го суд удовлетворил иск артистки, требовавшей оспорить продажу квартиры. Суд признал сделку недействительной из-за искажения действительной воли продавца.

По сложившейся практике, российские суды часто встают на сторону пожилых продавцов квартир, которые оспаривают подписанную ими же сделку, ссылаясь на то, что стали жертвами аферистов. Злоумышленники якобы обманом заставляют их продавать жилье, а деньги переводить на чужие счета. Покупатель в этом случае остается и без жилья, и без денег. Такая схема уже получила название «Эффект Долиной». Однако в ноябре стали появляться обратные случаи, когда суды отказываются аннулировать такие сделки. В объявлениях о продаже недвижимости стало популярным уточнение: «Собственник не Лариса Долина». Прецедент с артисткой вызвал общественный резонанс. Ряд коллег по шоу-бизнесу осудили певицу, в том числе из-за невозможности продать недвижимость.

Инициатива Владимира Кошелева предполагает поступление средств покупателя на специальный эскроу-счет на период от двух суток до недели, что даст время для проверки законности сделки. По мнению политика, «это сделает неэффективной популярную схему, когда пожилой продавец уже после сделки и получения денег заявляет в суде, что действовал в невменяемом состоянии, и требует вернуть квартиру, оставляя покупателя ни с чем. «Для рынка введение такой меры может стать стабилизирующим фактором, который повысит безопасность сделок и защитит добросовестных участников. Кроме того, было бы правильным при продаже единственного жилья — обязать продавца предъявлять справку о том, что ему есть где жить, поскольку именно отсутствие такого места является в суде основным доводом в оспаривании сделки»,— уточнил депутат.

Парламентарий также предложил, что в случае признания сделки недействительной необходимо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. «До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя недвижимости. Естественно, оно не может длиться вечно, поэтому можно ограничить его, допустим, годом. Если в течении года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств. При необходимости можно его дополнить»,— добавил господин Кошелев.

