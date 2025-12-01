В Башкирии заведующий ветлечебницей присвоил 60 тысяч рублей

Мелеузовский районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с заведующего Нугушской участковой ветеринарной лечебницей доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ранее тот же суд признал его виновным в присвоении, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Суд установил, что руководитель ветеринарной лечебницы похитил деньги, которые получил от жителей района, занимающихся разведением крупнорогатого скота. Он оказал ветеринарные услуги и получил переводом на свой банковский счет почти 60 тыс. руб., но не внес их в кассу учреждения, а присвоил.

Майя Иванова