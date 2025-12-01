В России предложили наказывать агрессивных подростков как взрослых

Для подростков, которые систематически совершают насильственные преступления, следует ввести принудительную эмансипацию. Это значит, что их признают полностью дееспособными и обяжут отвечать по закону как взрослых. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сейчас эмансипация — признание лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным — может проходить только добровольно, по решению органов опеки и с согласия родителей или через суд. Однако, по мнению Сергея Рыбальченко, в отдельных случаях эту процедуру следует проводить принудительно, чтобы распространить на таких подростков все требования закона с соответствующими последствиями.

Глава комиссии ОП привел в пример резонансное дело в Липецкой области, где двое молодых людей 16 и 17 лет для видео в социальных сетях избили 62-летнего прохожего и получили за это по два года условно. Подобные действия, убежден господин Рыбальченко, «должны более жестко наказываться».

«Это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься»,— пояснил ТАСС глава комиссии ОП.

Согласно Гражданскому кодексу, подросток, достигший 16 лет, может быть признан дееспособным, если работает по трудовому договору или ведет бизнес. Полная дееспособность возникает также при вступлении в брак до 18 лет. Однако многие ограничения (покупка алкоголя, голосование, вождение автомобиля) сохраняются до наступления 18-летия. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям — с 14-ти. Возраст преступника учитывается как смягчающее обстоятельство.