Биньямин Нетаньяху попросил о помиловании

Президент Израиля принял к рассмотрению прошение Биньямина Нетаньяху о помиловании. И в то же время Ицхак Герцог возобновил переговоры о возможной досудебной сделке, сообщает телеканал Kan11. Премьер-министр уже шесть лет проходит обвиняемым по трем коррупционным делам. Прошение глава правительства направил президенту 30 ноября. В документе, как отмечают местные СМИ, 111 страниц за подписью адвоката и личное письмо от Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters

Отдельно в видеообращении он заявил, что уголовное дело против него, разделило страну и помилование поможет восстановить национальное единство.

Биньямин Нетаньяху: Суд по моим делам идет почти шесть лет и может продлиться еще долго. Мой личный интерес — это добиться оправдания по всем пунктам обвинения. Но военно-политическая реальность, наши национальные интересы требуют иного. Продолжение суда разрывает нас изнутри, разжигает раздоры и углубляет раскол. Я уверен, как и многие другие, что немедленное прекращение дела поможет значительно снизить накал страстей. Из-за решения судейской коллегии от меня требуется давать показания три раза в неделю, это невыполнимое требование, оно не предъявляется ни к одному другому гражданину Израиля. Кроме того, я принял во внимание неоднократное обращение Дональда Трампа к президенту Израиля о немедленном прекращении суда, чтобы мы с ним могли активнее продвигать жизненно-важные интересы. Дорогие граждане, я раз за разом избирался на демократических выборах и получал ваше доверие, чтобы продолжать служить премьер-министром Израиля, прежде всего для достижения исторических целей. Мои адвокаты подали прошение о помиловании на имя президента страны. Мои адвокаты подали прошение о помиловании. Я ожидаю, что любой, кто ставит благополучие государства превыше всего, поддержит этот шаг.

В канцелярии президента страны пообещали, что «добросовестно» рассмотрят «экстраординарную» просьбу премьер-министра. Отметив, что она «повлечет за собой серьезные последствия». Члены правительства и правящей коалиции Израиля приветствовали шаг Нетаньяху. И призвали Герцога пойти ему навстречу. Впрочем, как указал в видеообращении лидер оппозиции Яир Лапид, президент не может помиловать премьер-министра «без признания вины, раскаяния и немедленного ухода из политики». Прошение Нетаньяху вызвало неоднозначную реакцию и в обществе, рассказал житель Ришон-ле-Циона Марк Каценельсон: «Одни говорят, нужно, чтобы суд продолжался, и если он виновен, его наказали. Другие — что нужно дать амнистию и закончить все это, потому что так дальше невозможно. Израиль сейчас находится в полувоенной и геополитически очень важной обстановке, идут исторические процессы, и невозможно три раза в неделю приходить на заседания суда. И я с этим как гражданин полностью согласен. Премьер-министр не должен столько времени уделять суду, когда он возглавляет страну.

У нас сейчас будет, как у нас принято говорить, большой балаган. Нетаньяху умеет расколоть общество, лавировать и угождать тем, кто помогает ему оставаться у власти. То же самое и с судом, который будет длиться еще лет пять, это затяжное дело. В любом случае нужно положить ему конец. Лично я считаю, что Нетаньяху должен выйти в отставку или дойти до конца этой каденции, которая должна закончиться в конце 2026 года, и сказать: "Все, я ухожу на пенсию, Израиль победил во всех войнах последних всех врагов, можно починать на лаврах, дайте мне амнистию, я больше вас не тревожу". Я думаю, что на это бы пошли бы все».

В октябре во время выступления в Кнессете, помиловать Нетаньяху призвал Дональд Трамп. Уголовное дело против главы правительства Израиля он назвал политическим и заявил о его несправедливости, напоминает эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина: «Обращение Нетаньяху было вполне ожидаемым. Более того, оно сейчас ляжет на подготовленную почву, потому что была проделана и определенная работа американскими дипломатами с представителями израильского истеблишмента. Так что, хотя процесс нелегкий и займет какое-то время, но с учетом просьбы такого важного для Израиля лица как Дональд Трамп, она может и удовлетворена.

Но Нетаньяху, похоже, придется что-то предоставить взамен, например, отказаться от дальнейшего участия в политической жизни, а может быть даже объявить досрочные выборы. Но это уже зависит от того, как будет складываться внутренняя ситуация. Если все застопорится, тогда какой-то внешний военный конфликт может оказаться Нетаньяху на руку, но опять-таки он человек идеологизированный, и его враждебность к Ирану, например, не зависит от ряда внутренних дел. Его идея фикс — разобраться с Ираном. И прежде чем уйти с поста, он наверняка еще попробует взяться за эту трудноразрешимую задачу».

Нетаньяху — первый действующий премьер-министр в истории Израиля, который предстал перед судом. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и коррупции. Среди прочего, речь идет о получении дорогих подарков от влиятельных бизнесменов — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — в обмен на продвижение их интересов. Также главу правительства подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности в СМИ. Премьер-министр не признает вину и на данный момент не был осужден ни по одному из обвинений.

Екатерина Вихарева