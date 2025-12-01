Индийская рупия упала до рекордного минимума

1 декабря курс индийской рупии к доллару упал до рекордно низкого уровня на фоне слабой динамики внешней торговли и инвестиционных поступлений в страну. Аналитики объясняют снижение курса индийской валюты сложными торговыми переговорами с США, которые пока кажутся далекими от успешного завершения. Соответственно курс доллара к рупии укрепился — за $1 давали сегодня 89,75 рупии вместо 89,5 рупии ранее.

При этом ВВП Индии в третьем квартале показал рост на 8,2%, оказавшись лучше прогнозов аналитиков, ожидавших 7,5%. Экономисты отмечают, что ранее в этом году Дональд Трамп ввел 50-процентные импортные тарифы в отношении многих индийских товаров и, если политики не смогут договориться о снижении тарифов, это может привести к замедлению экономики Индии.

Евгений Хвостик