Во Франции похитили улиток на €90 тысяч

Воры похитили с фермы L'Escargot Des Grands Crus на северо-востоке Франции весь запас выращенных там съедобных улиток. Владельцы называют случившееся «настоящим ударом» для бизнеса. Улитки предназначались для поставок в рестораны в период праздников. Сумма ущерба составила €90 тыс. Об этом сообщает BBC.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Пострадавшая ферма находится в департаменте Марна недалеко от города Реймса. Воры ночью перерезали металлическую сетку ограждения фермы, проникли в помещения, где находились как живые, так и замороженные улитки, и забрали все подчистую. Полиция ведет расследование, а ферма пытается спешно восстановить запасы, которые нужны заказчикам. В числе заведений, которые закупали продукцию у L'Escargot Des Grands Crus, мишленовский ресторан Les Crayeres, а также многочисленные магазины деликатесов, кулинарные лавки и частные клиенты.

Алена Миклашевская