В Стерлитамаке прошел рейд по мигрантам

В Стерлитамаке прошел рейд по выявлению нарушений среди иностранных граждан, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Полицейские зафиксировали 46 административных правонарушений. В 13 случаях иностранцы не имели документов, подтверждающих право на пребывание в России.

На одной из строительных площадок обнаружили шесть иностранных рабочих без необходимых патентов. В их отношении составили административные протоколы.

В результате рассмотрения дел наложено штрафов на сумму 256 тыс. руб., из которых уже взыскано почти 200 тыс. руб. Принято решение о выдворении из страны 46 иностранных граждан.

Олег Вахитов