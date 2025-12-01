Глава ВТБ заявил о готовности банков реструктуризировать кредиты РЖД

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что банки РФ готовы реструктуризировать кредиты и перенести платежи Российских железных дорог (РЖД). Это может произойти, если Центробанк (ЦБ) России не увеличит резервирование по кредитам компании.

«ЦБ может сохранить резервы на нынешнем уровне и дать нам возможность перенести выплату процентов для РЖД на более поздний срок. Вопрос только в том, сможет ли компания через три или пять лет все эти деньги вернуть», — рассказал глава ВТБ в интервью Reuters.

По словам господина Костина, главный мотив банков — финансирование инвестпрограммы РЖД в 2026 году без «существенных уменьшений по объемам текущего года». Он отметил, что правительство регулярно проводит заседания по ситуации с РЖД, а ВТБ участвует в них в качестве крупнейшего кредитора компании.