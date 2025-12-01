СК закончил расследование дела о нападении на техникум в Архангельске

Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Архангельской области, обвиняемого в нападении на педагогов и студентов местного техникума, направлено в суд, сообщает следственное управление СК по региону.

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство четырех лиц, в том числе по мотивам идеологической ненависти, а также в участии в деятельности террористической организации.

По версии следствия, с 2021 года он являлся приверженцем идеологии запрещенного движения и вел пропаганду его деятельности в социальных сетях. В сентябре 2024 года обвиняемый, используя старый студенческий билет, проник в здание техникума и нанес ножевые ранения преподавателю.

При попытке задержания он также атаковал воспитательницу и двух студентов, которые в итоге смогли его обезвредить до приезда полиции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В ходе следствия молодой человек признал свою вину, сейчас он находится под стражей.

Андрей Маркелов