СК закончил расследование дела о нападении на техникум в Архангельске
Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Архангельской области, обвиняемого в нападении на педагогов и студентов местного техникума, направлено в суд, сообщает следственное управление СК по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Молодой человек обвиняется в покушении на убийство четырех лиц, в том числе по мотивам идеологической ненависти, а также в участии в деятельности террористической организации.
По версии следствия, с 2021 года он являлся приверженцем идеологии запрещенного движения и вел пропаганду его деятельности в социальных сетях. В сентябре 2024 года обвиняемый, используя старый студенческий билет, проник в здание техникума и нанес ножевые ранения преподавателю.
При попытке задержания он также атаковал воспитательницу и двух студентов, которые в итоге смогли его обезвредить до приезда полиции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В ходе следствия молодой человек признал свою вину, сейчас он находится под стражей.