В Саратовской области станет больше молодых мам с выплатами

В Саратовской области увеличится количество молодых мам, которые вправе рассчитывать на получение мер соцподдержки. Этот вопрос в ходе совещания затронул губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона заявил о важности расширения перечня мер по поддержке семей с детьми. Он напомнил о ежемесячной выплате молодым матерям, родившим второго ребенка, суммы в размере 8 тыс. руб. Деньги выплачиваются им в течение трех лет.

По словам господина Бусаргина, в облдуму уже поступил законопроект, который предусматривает увеличение предельного возраста для оформления пособия с 25 до 26 лет. Предлагается внедрить это с 1 января 2026 года. Губернатор назвал главной задачей социального блока обеспечение максимально комфортного и доступного процесса оформления социальных выплат.

Павел Фролов