Правительство не поддержало запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты

Законопроект о запрете мигрантам переводить за рубеж суммы больше их зарплаты «нуждается в существенной доработке», сказано в отзыве правительства (есть у «Ъ»). Власти считают, что инициатива может привести к тому числе к увеличению объема вывозимой валюты.

Проект закона в сентябре внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым. Изменения предлагается внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». По данным авторов инициативы, в 2023 году трудовые мигранты перевели за рубеж более $18 млрд, что стало рекордом. Депутаты заявили, что их законопроект не позволит отправлять за границу средства, источник которых документально не подтвержден.

В правительстве считают, что реализация инициативы рискует привести к «обратным от заявленных целей эффектам» — в частности, к незаконному осуществлению трудовой деятельности и увеличению объема вывозимых из страны наличных. Также власти напомнили, что закон о валютном регулировании касается внутреннего валютного рынка РФ, поэтому предлагаемая инициатива «не относится к предмету правового регулирования» этого закона.

«Механизмы реализации предлагаемого регулирования недостаточно проработаны, в частности, не определен порядок представления декларации, подтверждающей законность полученных доходов, и проверки указанных в ней сведений»,— сказано в отзыве.

Комитет Совета федерации по бюджету в октябре также дал отрицательный отзыв на законопроект. В комитете считают, что предложенные меры «не соответствуют принципам валютного регулирования», а также могут противоречить Договору о ЕАЭС.