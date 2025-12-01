Клиенты «Уралэнергосбыт» могут выиграть путешествие за своевременную оплату услуг
Декабрь начался, а вместе с ним — самое уютное зимнее ожидание. Время, когда каждый из нас невольно останавливается, чтобы вспомнить прошедший год и сделать что-то доброе.
Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт»
И сегодня, в первый день зимы, мы рады объявить о старте нашей ежегодной праздничной акции «Путешествие в подарок»!
Для нас эта акция давно стала чем-то большим, чем просто розыгрышем. Это традиция. Теплая, добрая и очень личная. Каждый год мы благодарим наших клиентов за ответственность и доверие. За то, что вы с нами, что заботитесь о своем доме и вовремя оплачиваете энергоресурсы.
В этот раз мы снова готовы порадовать тех, кто встречает Новый год без долгов. Мы сохранили дух акции, но сделали ее еще ближе и значимее, чтобы праздничное настроение пришло в каждый дом, где ценят свет, тепло и порядок.
Среди всех клиентов, выполнивших условия участия, будут разыграны подарки, которые помогут начать год особенно приятно:
- 2 сертификата на путешествие на 100 тыс. руб. (каждый) — возможность отправиться по маршруту своей мечты,
- 60 сертификатов по 3 тыс. руб. на оплату электроэнергии — небольшая, но ощутимая поддержка в зимний период.
Это наш способ выразить благодарность клиентам. Иногда даже небольшой бонус способен создать теплое настроение, особенно в декабре.
Как участвовать:
Дополнительных действий не требуется — участие засчитывается автоматически. Достаточно до 31 декабря 2025 года погасить все начисления с учетом декабрьских платежей.
- Жителям Челябинска — оплатить электрическую и тепловую энергию (для клиентов «УСТЭК-Челябинск»).
- Жителям Челябинской области — оплатить начисления за электроэнергию.
Если счет за декабрь еще не готов, просто оплатите сумму, как за ноябрь.
«Старт новогодней акции „Путешествие в подарок“ — важное событие для нашей компании и наших клиентов. Мы проводим ее уже шестой год подряд и каждый раз видим, сколько радости она приносит людям. Поэтому приглашаем всех воспользоваться этой возможностью: до 31 декабря необходимо закрыть все начисления, чтобы автоматически стать участником розыгрыша. Это простой шаг, который позволит встретить Новый год спокойно и получить шанс выиграть один из наших призов. Мы будем рады каждому участнику и желаем удачи всем клиентам компании», — отмечает первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.
Узнать, имеется ли у вас задолженность за свет и тепло, можно в личном кабинете ЕРЦ «Уралэнергосбыт», а также на сайте «Уралэнергосбыт» в разделе «Узнать сумму к оплате».
Полные правила акции вы можете также посмотреть на сайте.
ООО «Уралэнергосбыт»
Реклама