В Орске проводят проверку по факту применения насилия в отношении школьницы

В Орске разбираются в причинах и обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении девочки-подростка. Об этом сообщает прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В понедельник, 1 декабря, в соцмедиа разместили информацию о применении насилия в отношении девочки в парке Машиностроителей. В СУ СКР по региону организовали доследственную проверку по данному факту.

Прокуратура Октябрьского района Орска также проводит проверочные мероприятия. Ведомству предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Орск направлены сотрудники областной прокуратуры для проверки полноты исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи уполномоченными должностными лицами. Связано это с неоднократными фактами применения насилия в отношении несовершеннолетних.

Руфия Кутляева