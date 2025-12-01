«ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев увеличила прибыль по РСБУ в 1,8 раз

«ТНС энерго Марий Эл» за первые девять месяцев 2025 года почти вдвое увеличила чистую прибыль по РСБУ. Согласно данным «Интерфакса», чистая прибыль составила 1,7 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выручка предприятия выросла на 10,9% и достигла 8,3 млрд руб., при этом сальдо прочих доходов и расходов составило 1,2 млрд руб., что выше показателя прошлого года (265,5 млн руб.). Валовая прибыль компании увеличилась до 4,38 млрд руб. (на 8,3%), а прибыль от продаж снизилась до 630,8 млн руб. (на 1,7%).

Прибыль до налогообложения выросла почти вдвое и составила 2,22 млрд руб. Долгосрочные обязательства предприятия увеличились с 160 млн руб. до 343 млн руб., а краткосрочные уменьшились с 1,147 млрд руб. до 1,056 млрд руб. Дебиторская задолженность снизилась с 618 млн до 513 млн руб.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Марий Эл и входит в группу компаний «ТНС энерго».

Анна Кайдалова