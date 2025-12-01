В Петербурге ликвидировали техцентр телефонных мошенников с Украины

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. После ликвидации их технического центра в стране удалось заблокировать 30 тыс. ежедневных звонков с Украины. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По версии следствия, местный житель вместе с сообщником создал в Петербурге и Тольятти стационарный технический центр, который позволял мошенникам организовывать массовый обзвон россиян и обеспечивал стабильную работу абонентских терминалов. За свои преступления злоумышленники каждую неделю получали оплату в криптовалюте.

Во время обысков дома и на работе у задержанных изъяты 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт различных операторов, компьютерная техника и средства связи.

Задержанных подозревают в причастности к 24 мошенничествам в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Воронежской, Томской и Ростовской областях, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, а также Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество) и 274.3 УК (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).