Руководитель детсада в Городце пойдет под суд по обвинению в присвоении

Заведующая муниципальным детским садом №24 в Городецком округе предстанет перед судом по обвинению в присвоении (ч. 3 ст. 160) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2019 по март 2025 года она фиктивно трудоустроила в детский сад работника, чью зарплату присваивала себе. Размер ущерба от этого эпизода оценен в 960 тыс. руб.

Кроме того, с января 2020 по январь 2024 года она начисляла работникам премии в большем размере, чем положено, а разницу также забирала. Таким образом было похищено более 270 тыс. руб.

Помимо уголовного преследования, прокуратурой заявлен гражданский иск на 1,2 млн руб. С целью обеспечения иска арестован автомобиль обвиняемой стоимостью около 1 млн руб.

Галина Шамберина