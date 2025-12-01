Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело иноагента Face

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело жителя Уфы 1997 года рождения, рэпера Face (Ивана Дремина), признанного иноагентом в апреле 2022 года. Ему заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Фигуранта уголовного дела, объявленного в межгосударственный розыск, заочно арестовали.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Рэпер Face (признан иноагентом)

Как сообщает пресс-служба Кировского райсуда, в который поступило дело, в 2023-2024 годах суды Уфы неоднократно привлекали иноагента Ивана Дремина к административной ответственности за нарушение установленного для иностранных агентов порядка деятельности, в частности, за непредставление отчетов и распространение информации без обязательной маркировки.

Несмотря на это, с апреля 2024 года по июнь 2025 года, находясь за пределами России, он размещал в социальных сетях и мессенджерах различные материалы (музыкальные композиции и анонсы мероприятий) без указания на то, что они распространяются иностранным агентом, что является нарушением обязательного требования закона (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Иноагент Иван Дремин уехал из России в 2022 году. Он был первым известным выходцем из Башкирии, включенным в список иноагентов Министерством юстиции России.

Майя Иванова