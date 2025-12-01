Основатель организации Dignitas Людвиг Минелли ушел из жизни с помощью эвтаназии

Основатель и глава швейцарской организации Dignitas, предоставляющей услуги по эвтаназии, сам воспользовался таким способом уйти из жизни. Как сообщили в Dignitas, Людвиг Минелли умер 29 ноября за несколько дней до своего 93-летия.

Людвиг Минелли, журналист и юрист по образованию, основал Dignitas в 1998 году. Законы страны запрещают эвтаназию, выполняемую врачом, или помощь в самоубийстве, мотивированную личным интересом. В Dignitas оказывают помощь смертельно или неизлечимо больным людям и инвалидам умереть с помощью смертельного вещества, которое те должны принять самостоятельно, при соблюдении ряда жестких процедур. За время работы Dignitas ее услугами воспользовались более 4 тыс. человек.

Алена Миклашевская