В Ярославле умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

В Ярославле умерла 114-летняя Клавдия Гадючкина, старейшая жительница России. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Клавдия Гадючкина

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В октябре этого года международная организация «LongeviQuest» внесла Клавдию Гадючкину в пятерку старейших людей планеты. 24 ноября издание «76.ru» сообщило, что она попала в больницу. По информации родственников, жительница Ярославля скончалась 29 ноября.

Клавдия Гадючкина — коренная жительница Ярославля. По данным родственников, она родилась 24 ноября 1909 года, по данным Европейской организации долгожителей — 5 декабря 1910 года. В 15 лет начала работать на фабрике «Красный Перевал» — сначала прядильщицей, а затем помощником мастера цеха. На фабрике она проработала 40 лет. В текущем году ей вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи. Клавдия Михайловна была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны»,— сообщили в правительстве региона.

У Клавдии Гадючкиной шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука.

Алла Чижова