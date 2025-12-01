Евтушенков раскритиковал позицию банков по скидкам на маркетплейсах

Основатель и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что позиция банков по ограничению скидок на карты маркетплейсов несправедлива и ударит по покупателям. Окончательное слово в споре, по его мнению, должен сказать ЦБ. АФК «Система» — акционер Ozon с долей 31,8%.

«Моя позиция, что это не совсем справедливо… по отношению к маркетплейсам. Да, они сумели сделать хорошие банковские продукты. Но в конечном итоге любое ужесточение чего-то отражается на людях, потому что они являются покупателями», — сказал господин Евтушенков (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее главы крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, обратились в Госдуму с инициативой запретить маркетплейсам прямые скидки и установку разных цен в зависимости от способа оплаты. Их поддержал ЦБ. В Сбере считают, что площадки создают «нерыночные условия» для ритейла. В Wildberries заявляли, что такие запреты сопоставимы с остановкой деятельности их банков.