«Чистый город Кемерово» заключил контракты на вывоз мусора на 2,8 млрд рублей

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Чистый город Кемерово» определился с победителями трех аукционов на перевозку мусора в Кузбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наименьшую цену за лот, включающий территорию Кемеровского городского округа (Заводский и Ленинский районы) и Промышленновского муниципального округа, предложила кемеровская компания «Транслогистик» — 804,3 млн руб. Начальная стоимость контракта составляла 1,06 млрд руб. Второй участник остановился на предложении в 809,6 млн руб. Подрядчику предстоит вывезти 2,5 млн куб. м.

Контракт, включающий территорию Кемеровского (Кировский, Рудничный и Центральный районы) и Березовского городских округов, достался кемеровскому ООО «Чистый город». Его стоимость составила — 1,03 млрд руб. при стартовой — 1,14 млрд руб. Объем вывоза ТКО составляет 2,7 млн куб. м. На участие в аукционе поступили три заявки с предложениями в 1,04 млрд руб. и 1,11 млрд руб.

Третий аукцион с ценой контракта 955,7 млн руб. выиграла компания из Белово (Кузбасс) — ООО «Хартия». Начальная стоимость составляла 1,13 млрд руб. Остальные два участника предложили выполнить работы за 961,3 млн руб. и 1,01 млрд руб. Победителю предстоит вывозить ТКО с территории, включающей Беловский городской округ, Беловский и Гурьевский муниципальные округа. Общий объем вывоза ТКО составляет 1,6 млн куб. м.

Контракты заключены на три года — с 2026-го по 2028 год включительно.

ООО «Чистый город Кемерово» работает в сфере сбора и транспортировки отходов с 2014 года. К работе в качестве регоператора компания приступила в июле 2019 года. Предприятие имеет лицензии на обращение с отходами I–IV классов опасности. В зону его деятельности входит территория с населением более 1,5 млн человек. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка общества составила 1,75 млрд руб., что на 6 % выше уровня 2023 года, однако чистая прибыль сменилась убытком в 64 млн руб.

Лолита Белова