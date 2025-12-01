Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $18,1 млрд

С начала года состояние бизнесменов России увеличилось на $18,1 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров»). Рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

По версии Bloomberg, в пятерку самых богатых людей России вошли:

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он заработал $1,76 млрд, увеличив состояние до $29,5 млрд. В общем списке он занял 77 позицию.

Акционер металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашев заработал $2,57 млрд, его состояние выросло до $25,8 млрд. Бизнесмен на 94 месте в списке.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин хоть и потерпел убытки на сумму $3,07 млрд, все же его состояние достигает $22,8 млрд. Господин Лисин находится на 108 месте «Индекса миллиардеров».

Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов занял 110 позицию списка и четвертое место самых богатых россиян. Его состояние за год сократилось на $2,58 млрд, до $22,7 млрд.

Акционер компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон замыкает пятерку самых богатых граждан России. В этом году он заработал $330 млн, увеличив свое состояние до $22,7 млрд. В списке Bloomberg бизнесмен занял 111 место.

Billionaires Index состоит из 500 самых богатых людей мира. Сейчас в списке 21 гражданин России, общее состояние российских бизнесменов составляет $306,5 млрд. По данным Bloomberg, больше всех за год заработали акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов (+$5,32 млрд, состояние достигло $18,5 млрд) и основатель УГМК Искандер Махмудов (+$4,43 млрд, состояние выросло до $7,58 млрд).

«Индекс миллиардеров» Bloomberg публикуется с марта 2012 года. Рейтинг рассчитывается на основе состояния самых богатых людей в мире. В него также вошли основатель Telegram Павел Дуров (состояние — $13,4 млрд) и генеральный директор объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким (состояние — $8,03 млрд).