Суд ждет курьера телефонных мошенников, забиравшего сбережения пенсионеров

Омская полиция завершила расследование уголовного дела 31-летнего местного жителя, работавшего на телефонных мошенников. Об этом рассказали в УМВД России по региону.

По данным полиции, летом оперативники задержали курьера в момент передачи ему денег обманутого пенсионера. Телефонные мошенники, на которых работал подозреваемый, выманили у 88-летнего омича 870 тыс. руб. под видом декларирования.

В ходе следствия установлена причастность задержанного еще к трем эпизодам мошенничества. Три пенсионерки в возрасте от 69 до 87 лет передали ему под различными предлогами 1 млн, 1,3 млн и 600 тыс. руб.

Расследование установило, что задержанный нашел предложение о заработке в интернет-мессенджере. Его доход составлял 25 тыс. руб. независимо от похищенной суммы. Все остальные деньги он отправлял кураторам.

Илья Николаев