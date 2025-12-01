Песков о встрече Путина с Уиткоффом, атаке на КТК и отставке Ермака
Песков: говорить о заявлениях по итогам встречи Путина и Уиткоффа пока рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Встреча Путина и Уиткоффа
- Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря во второй половине дня.
- Кремль опубликует кадры начала встречи, о заявлениях по итогам пока говорить рано.
Атака на КТК
- Очевидно, что Каспийский трубопроводный консорциум атаковали украинские дроны.
- Атака дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является вопиющим случаем. Этот объект имеет международное значение.
- Киев продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры.
Отставка Ермака
- Практика покажет, повлияет ли увольнение Ермака на ход переговоров по Украине.