Песков о встрече Путина с Уиткоффом, атаке на КТК и отставке Ермака

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Встреча Путина и Уиткоффа

Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря во второй половине дня.

Кремль опубликует кадры начала встречи, о заявлениях по итогам пока говорить рано.

Атака на КТК

Очевидно, что Каспийский трубопроводный консорциум атаковали украинские дроны.

Атака дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является вопиющим случаем. Этот объект имеет международное значение.

Киев продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры.

Отставка Ермака