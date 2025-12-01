Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о встрече Путина с Уиткоффом, атаке на КТК и отставке Ермака

Песков: говорить о заявлениях по итогам встречи Путина и Уиткоффа пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча Путина и Уиткоффа

  • Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря во второй половине дня.
  • Кремль опубликует кадры начала встречи, о заявлениях по итогам пока говорить рано.

Атака на КТК

  • Очевидно, что Каспийский трубопроводный консорциум атаковали украинские дроны.
  • Атака дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является вопиющим случаем. Этот объект имеет международное значение.
  • Киев продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры.

Отставка Ермака

  • Практика покажет, повлияет ли увольнение Ермака на ход переговоров по Украине.

Новости компаний Все