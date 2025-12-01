В Саратовской области назвали число закрывшихся пунктов приема металлолома

В Саратовской области зафиксировано сокращение числа пунктов приема металлолома. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщило региональное министерство промышленности.

С января по октябрь этого года в Саратовской области закрыли 35 пунктов приема металлолома. За этот же период в регионе открыли 30 новых пунктов.

Сотрудники ведомства провели 26 выездных оценок. Они указали на «значительное обновление» сети пунктов приема металлолома.

