Двоих автоугонщиков и поджигателей жилого дома задержала полиция под Бокситогорском

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержаны двое подозреваемых в автоугоне и поджоге жилого дома. Сообщение о похищении неизвестными автомобиля Mitsubishi поступило в правоохранительные органы от 75-летнего жителя города Тихвина, рассказали в региональном ГУ МВД.

Было установлено, что в период с 23 по 29 ноября из гаража, расположенного на участке в деревне Турлинский Лесопункт, были украдены электроинструменты, лодочный мотор и машина. Злоумышленники проникли в помещение, вскрыв створки ворот, после чего, погрузив похищенное в автомобиль, скрылись на нем. Позже иномарку обнаружили в кювете между деревнями Горелуха и Турково.

По оперативной информации, в ночь на 30 ноября подозреваемые вернулись к месту происшествия и, чтобы скрыть следы, совершили поджог гаража. Огонь перекинулся на одноэтажный жилой дом, пристроенный к нему, в результате чего строение площадью около 50 кв. м выгорело полностью. Сумма причиненного ущерба составила около 1,5 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей в возрасте 25 и 34 лет. Похищенное имущество у них частично изъято. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик