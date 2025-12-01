Лавку купца Заплатина в Нижнем Новгороде включили в перечень ОКН

«Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина» на улице Совнаркомовской, 1 в Нижнем Новгороде включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Соответствующий приказ регионального управления госохраны ОКН опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина Фото: из акта историко-культурной экспертизы ОКН «Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина» Фото: из акта историко-культурной экспертизы Следующая фотография 1 / 2 Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина Фото: из акта историко-культурной экспертизы ОКН «Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина» Фото: из акта историко-культурной экспертизы

В ноябре 2024 года здание было включено в режим выявленных объектов культурного наследия.

Оно находится на территории бывшей Нижегородской ярмарки. Ранее улица Совнаркомовская носила название Царской.

Объект относится к 1890-м годам, он построен в стиле эклектики, характерном для ансамбля Нижегородской ярмарки. Представляет собой двухэтажное кирпичное здание с надстроенной мансардой.

В акте историко-культурной экспертизы со ссылкой на справочную книжку ярмарки за 1905 год говорится, что в здании находилась лавка торгового дома «Л. Бауер и Ко», специализировавшегося на виноторговле.

Сейчас объект принадлежит ЗАО «Прима», в нем расположены хостел, магазин автозапчастей, частная охранная организация и ряд других арендаторов.

По мнению экспертов, готовивших заключение о признании здания ОКН, оно может стать объектом туристического показа и после реставрации иметь различное функциональное назначение, в частности использоваться для общественного учреждения.

Галина Шамберина