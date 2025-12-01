Лавку купца Заплатина в Нижнем Новгороде включили в перечень ОКН
«Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина» на улице Совнаркомовской, 1 в Нижнем Новгороде включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Соответствующий приказ регионального управления госохраны ОКН опубликован на сайте правовой информации.
В ноябре 2024 года здание было включено в режим выявленных объектов культурного наследия.
Оно находится на территории бывшей Нижегородской ярмарки. Ранее улица Совнаркомовская носила название Царской.
Объект относится к 1890-м годам, он построен в стиле эклектики, характерном для ансамбля Нижегородской ярмарки. Представляет собой двухэтажное кирпичное здание с надстроенной мансардой.
В акте историко-культурной экспертизы со ссылкой на справочную книжку ярмарки за 1905 год говорится, что в здании находилась лавка торгового дома «Л. Бауер и Ко», специализировавшегося на виноторговле.
Сейчас объект принадлежит ЗАО «Прима», в нем расположены хостел, магазин автозапчастей, частная охранная организация и ряд других арендаторов.
По мнению экспертов, готовивших заключение о признании здания ОКН, оно может стать объектом туристического показа и после реставрации иметь различное функциональное назначение, в частности использоваться для общественного учреждения.