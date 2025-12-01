Жителям Дона нужно копить более четырех лет на первоначальный взнос по ипотеке

В среднем четыре года и три месяца понадобится жителям Ростовской области, чтобы накопить 2 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке. Соответствующие данные представлены в рейтинге «РИА Новости». С этим показателем область расположилась на 66 месте среди регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году регион находился на 64 месте рейтинга, тогда срок накопления для 1,6 млн руб. ровнялся четырем годам и двум месяцам.

Верхние строчки рейтинга по срокам накопления первоначального взноса заняли Ханты-Мансийский автономный округ (один год и шесть месяцев, средний взнос — 1,6 млн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (1 год и 8 месяцев, 2,3 млн руб.) и Чукотский автономный округ (2 года, 2,5 млн руб.).

Замкнули рейтинг Чеченская Республика (9 лет, 750 тыс. руб.), Республика Дагестан (9 лет, 1,6 млн руб.) и Республика Крым (8 лет и 9 месяцев, 2,7 млн руб.)

В среднем по России для накопления первоначального взноса на ипотеку в размере 2,2 млн руб. потребуется три года и четыре месяца.

Наталья Белоштейн