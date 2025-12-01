Автодилеры ждут затишья

Повышенная ставка утилизационного сбора вступила в силу. Автодилеры готовятся к затишью в салонах. Из-за обновленных правил ввоз автомобилей с мощностью двигателя более 160 л.с. стал значительно дороже. Игроки рынка ожидают продолжительного падения спроса на новые машины и практически полной остановки поставок подержанных кроссоверов. Тему продолжит Станислав Крючков.

Механизм расчета утилизационного сбора кардинально меняется. Продавцы подводят итоги подготовительного периода и строят прогнозы: часть автомобилей после закономерного подорожания просто перестанут быть привлекательными для импорта, делится своими ожиданиями управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «Остановится ввоз автомобилей, которые стоили в районе 3-4 млн руб., особенно по параллельному импорту, когда покупатели оформляли их сразу на себя и выплачивали льготный сбор. Это трехлетние Toyota, Honda. Например, Volkswagen Tiguan с двигателем 1,4 л и мощностью 150 л.с. поедут, а вот двухлитровые уже нет. Рынок начнет оборачиваться внутри себя, автоматически увеличивая стоимость уже по тем автомобилям, которые на нем уже есть».

Прежние 5 тыс. руб. утилизационного сбора будут вспоминаться с ностальгией, говорят на рынке. Базовая ставка 20 тыс. руб. теперь должна умножаться на специальный таможенный коэффициент. Для новых машин критичен объем и тип двигателя, для подержанных — год выпуска. Осенние предзаказы в срок до 1 декабря в основном прошли по старому тарифу. Однако те, кто пытался привезти авто в последние числа ноября, рискуют заплатить сумму кратно больше, продолжает Алексай Бармин: «Все еще ждут, когда доспишут машины, которые приезжали буквально в последние дни. Дилеры завезли все что можно, дальше будет период реализации, но впоследствии начнется замедление на 30-40%».

На протяжении 2025-го проблемой были переполненные стоки, но сейчас запасы только поддержат рынок, говорят собеседники “Ъ FM”. Насколько спрос в результате упадет, в полной мере оценить можно будет только к июлю, считает аналитик отраслевого портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев. Как отмечает собеседник “Ъ FM”, иллюзий дилеры не строят: «Подогрев спроса на автомобили помог немного сгладить кризисное состояние. Получилось проредить склады примерно на 100 тыс. автомобилей.

Сейчас запасов осталось на три месяца, но это уже здоровая цифра, с которой можно работать. Но дилеры все равно находятся в депрессивном состоянии, потому что начется затишье: все купили машины, которые хотели. О каких-то нормальных значениях можно будет говорить только во второй половине 2026, когда шок начнет сглаживаться и выравниваться».

И без того сузившийся за последние годы выбор автомобилей на рынке - станет еще меньше. При этом председатель совета директоров группы компаний Favorit Motors Владимир Попов напоминает, что в начале следующего года силу вступают и налоговые изменения: «С 1 января нас, как всегда, ждут новые события. Некоторые автомобили выйдут за грань разумных потребительских паттернов. Для тех, кто покупал Rolls-Royce, разница в 1 млн руб. не будет значительной. А вот в верхнем ценовом сегменте, где машина стоила 6-7 млн руб., а стала — 9 млн руб., спрос снизится и перейдет на средний — до 5 млн руб. НДС учтен в цене плюс утильсбор. И можно просто посмотреть, насколько выросли цены относительно декабря 2024 года».

Базовый сценарий предполагает, что по итогам года в России продадут 1,3 млн машин. В 2024-м, по данным «Автостата», реализовали более 1,5 млн. Каждая третья машина была производства АвтоВАЗа. Сейчас и продукции концерна продано на четверть меньше, и золотых гор рынок не сулит. Осилить бы миллион.

Станислав Крючков