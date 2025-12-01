Культурный путеводитель: афиша Саратова на декабрь

В декабре 2025 года культурные учреждения готовят разнообразные мероприятия. Театры, музеи, консерватория и филармония предлагают интересные спектакли, выставки и концерты, среди которых каждый найдет что-то для себя. Обо всем — в материале «Ъ — Средняя Волга».

В театре «Грани» 27-30 декабря покажут спектакль «Афера в большом городе». В рамках фестиваля «Уроки Табакова» в театре драмы 18 декабря пройдет литературно-музыкальный вечер «Истории любви», а 19 декабря Московский губернский театр представит «Дядю Ваню» Сергея Безрукова. В театре драмы имени Слонова с 20 по 30 декабря будут показывать спектакль «Сказка о том, как дружба да верность чудеса совершили». В ТЮЗе имени Киселева с 23 по 30 декабря ждут юных зрителей с постановкой «Тайна пропавшего снега».

В Радищевском музее 4 декабря состоится спектакль-дефиле «Модистка». В Саратовской филармонии с 25 по 28 декабря покажут новогоднюю музыкальную сказку «Снежная королева».

Саратовский областной музей краеведения организует выставку «Вахта памяти — 2025». В доме работников искусств до 10 декабря проходит выставка «Вдохновленные жизнью».

В Радищевском музее до 7 декабря можно посетить выставку «Арт-код». Кроме того, там же 30 декабря пройдет программа «Снегопад мелодий» с участием квартета «Темпро». 12 декабря состоится программа «Испанская гитара». 30 декабря квартет саксофонистов «Инсайт» проведет новогодний концерт «Когда часы двенадцать бьют» в саратовской консерватории, а 29 декабря там же пройдет музыкальная гостиная «Вечер у камина».

В Саратовском областном доме работников искусств с 26 по 28 декабря пройдут новогодние представления для детей. Гости увидят сказку «Новогодние приключения Золушки и Гнома Тиллибома». 23 декабря состоится бал-маскарад «Карнавальная ночь» с танцевальным мастер-классом, выступлениями танцоров и артистов. Зал оформят в стиле 1956 года. Организаторы просят гостей соблюдать дресс-код в стиле того времени и взять карнавальные маски.

В Радищевском музее продолжается цикл лекций «Новое о современном». 13 декабря расскажут о петербургском авангарде. 6 декабря пройдет лекция «Театр от купюр» о Надежде Ламановой. 13 декабря обсудят моду для женщин новой эпохи, а 20 декабря — современную моду русского авангарда. 11 декабря участники мастер-класса смогут создать саратовскую игрушку, а 25 декабря — маскарадную маску. По воскресеньям проходят лекции «От искусства в стиле до искусства стиля», где 7 декабря расскажут о рококо по-английски, викторианском стиле и неоготике, а 14 декабря — о рококо по-французски.

В музее-усадьбе Борисова-Мусатова проходят лекции выходного дня. 6 декабря представят лекцию «Литературный портрет художника. В. Э. Борисов-Мусатов в искусстве слов ХХ века». 13 декабря поделятся воспоминаниями современников о художнике, а 20 декабря обсудят его «костюмерную» и саратовских натурщиц. 27 декабря расскажут о круге близких друзей Виктора Борисова-Мусатова, включая музыканта Михаила Букиника и семью Станюковичей.