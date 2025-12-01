Прием препаратов Ozempic и Wegovy может стать причиной психического расстройства

Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии выпустило предупреждение, что прием препаратов против диабета и для похудения может привести к тревожным и даже суицидальным мыслям у пациентов.

В уведомлении регулятора как потенциально опасные упоминаются препараты Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda и Trulicity. Управление отмечает, что прямая причинно-следственная связь между приемом этих препаратов и появлением тревожных и суицидальных мыслей у больных пока не доказана. Однако регулятор считает необходимым предупредить врачей о необходимости следить за такими пациентами и отслеживать «возникновение или обострение депрессии, суицидальных мыслей или поведения и/или любых необычных изменений в настроении или поведении».

По данным TGA, среди пациентов, принимавших эту группу препаратов, было зарегистрировано 72 случая появления суицидальных мыслей, шесть случаев суицида на фоне депрессии, четыре случая попыток самоубийства, два случая совершенного суицида и один случай возникновения мыслей о причинении себе вреда.

Кирилл Сарханянц