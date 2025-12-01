Суд обязал мэрию Астрахани заплатить еще 70 млн за ремонт Милицейского моста

Администрация Астрахани должна выплатить почти 70 млн руб. компании «Астраханский Автомост» за ремонт Милицейского моста. Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационные жалобы городских властей, подтвердив решение суда первой инстанции.

В мае 2019 года был заключен контракт на 360 млн руб., но в апреле 2021 года управление капитального строительства прекратило сотрудничество с подрядчиком. «Астраханский Автомост» обратился в суд с требованием взыскать 92,3 млн руб., а администрация подала встречный иск на 5,8 млн руб., утверждая, что подрядчик неправильно использовал индексы-дефляторы.

Суд установил, что подрядчик выполнил дополнительные работы по указанию заказчика. Это было связано с решением властей не полностью закрывать движение на время ремонта, что потребовало изменений в технологии. Экспертиза подтвердила, что эти работы были необходимы. В итоге суд постановил взыскать с администрации 69,4 млн руб., включая задолженность, убытки и неустойку, а также штраф в 100 тыс. руб.

Никита Маркелов