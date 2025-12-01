В Переславском округе выявили небезопасную плотину

Центральное управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности администрацию Переславль-Залесского округа из-за проблем с безопасностью плотины на реке Шаха в селе Петрищево. Об этом сообщили в ведомстве.

Плотина принадлежит администрации округа. Внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой Ярославской области, выявила 24 нарушения. Основные нарушения касались технического обслуживания, эксплуатационного контроля и текущего ремонта гидротехнического сооружения. Не были представлены протоколы аттестации лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, отсутствовала проектная документация и утвержденная программа контроля.

В связи с этими нарушениями были составлены протоколы об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица по статье 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений).

Антон Голицын