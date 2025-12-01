Жители Оренбуржья за неделю перевели мошенниками более 11 млн рублей

В Оренбургской области с 20 по 27 ноября телефонные мошенники обманули 59 человек, похитив свыше 11,5 млн рублей. Об этом сообщили в Управлении МВД России по региону.

«Рекордсменом» стал работник бухгалтерии, которого убедили «инвестировать» в акции. Он перевел мошенникам почти 3 млн руб. При попытке заказать автомобиль из Китая через мессенджер местный предприниматель лишился 2,44 млн руб. Еще одна женщина перевела 1,6 млн рублей на «безопасный счет».

Мошенники чаще всего использовали схемы микрозаймов и звонков из кол-центров. Появились и новые методы, такие как звонки детям с просьбой «спасти деньги родителей». Больше всего пострадавших было в возрасте от 36 до 55 лет, среди которых работники частных предприятий и сферы услуг.

Полиция призывает жителей быть бдительными: не вступать в разговоры с незнакомцами, не отвечать на подозрительные звонки и не передавать данные банковских карт. При подозрительных звонках рекомендуется сразу же класть трубку.

Андрей Сазонов