Ростовская область заняла второе место по патентам в ЮФО
Ростовская область заняла второе место в Южном федеральном округе по числу заявок на изобретения в 2024 году. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на данные Роспатента.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По информации ведомства, частные и юридические лица региона направили в ведомство 382 заявки на изобретения. Лидером остается Краснодарский край с 646 обращениями, что в 1,7 раза превышает показатель Ростовской области.
Основными изобретателями в регионе выступили физические лица — на их долю пришлось 142 заявки. Высшие учебные заведения подали 127,5 обращений. Донские новаторы сосредоточились на медицинских технологиях, специальном машиностроении и металлургии.
По полезным моделям физлица также лидируют с 151,5 заявками из общих 169. Второе место занял крупный бизнес с 28 обращениями. Основные направления — гражданское строительство, спецтехника и транспорт.
Заметный рост показал сектор цифровых технологий. Разработчики подали 661 заявку на регистрацию программ для компьютеров и баз данных, что на 22 больше, чем годом ранее.
Внедрение изобретений и полезных моделей выросло вдвое и достигло 373 единиц. Эти решения касаются главным образом производства машин и оборудования.