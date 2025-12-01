Dior назначает нового амбассадора

Dior назвал американскую рэп-исполнительницу Даниэль Бальбуэна (aka 070 Shake) новым послом бренда. С 2020 года она выпустила три альбома в стиле, сочетающем рэп, эмбиент и альтернативный поп: Modus Vivendi, You Can’t Kill Me и Petrichor. Сейчас она называет своей музой Лили-Роуз Депп и работает над четвертым альбомом. 070 Shake пополнила ряды звездных амбассадоров Dior, среди которых — актрисы Майки Мэдисон, Миа Гот, Линлин Квонг, Грета Ли и Орм Корннапхат.

Фото: Mireia Deulofeu / Dior 070 Shake

Фото: Mireia Deulofeu / Dior