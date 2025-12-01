Дочерняя компания «Газпрома» оспорила санкции в отношении «Северного потока-2»

Оператор недействующего магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток-2», швейцарская компания Nord Stream 2 AG («Газпром» (MOEX: GAZP) владеет 100% акций), в октябре подал иск в Европейский суд общей юрисдикции. Nord Stream 2 AG попросил аннулировать санкционную статью в отношении проекта, введенную ЕС в июле текущего года из-за рисков для судебного процесса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что в связи с новым санкционным законодательством Nord Stream 2 AG запросила у ответчика подтверждение, что ограничения не повлияют на продолжение судебного процесса. Еврокомиссия заявила, что последствий не будет, но швейцарская компания обратилась в суд за официальным разъяснением регулирования.

В компании считают, что санкции Евросоюза мешают продолжать судебное дело и создают риск для суда и его участников. Nord Stream 2 AG потребовал приостановку или отсрочку слушаний до решения Европейского суда общей юрисдикции. в ЕС заявили, что оператор тянет время. Однако суд признал существование риска для процесса и отложил слушания.

В июле ЕС утвердил 18-й пакет санкций, который запрещает производить любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» (ст. 5af Регламента Совета ЕС 2025/1494). Однако у статьи есть процедура дерогации, то есть исключений, по которым компетентные власти могут разрешить операции с газопроводами при необходимости. Проект положительного решения должен быть направлен на оценку Еврокомиссии в течении 30 дней, после чего она должна уведомить Совет Евросоюза. В течение двух недель после выдачи разрешения государство ЕС должно уведомить остальных членов союза и ЕК. Также санкции не применяются, если операция необходима для осуществления мер защиты людей или окружающей среды.

Адвокат юридической фирмы Brevia Виктор Раднаев отметил, что нормы статьи обязывают проводить арбитражный процесс и исполнять арбитражное решение только с разрешения санкционного регулятора, в данному случае швейцарского Центра экспертной оценки по экономической политике (SECO). А отказ в выдаче подобного разрешения практически невозможно оспорить, что делает процесс крайне проблематичным, считает он. По мнению судебного юриста Андрея Сафонова, риск для суда и участников возможен. Он отметил, что формулировка санкционной статьи 5af может охватывать оплату услуг арбитров, экспертов и юристов, а также административные взносы в постоянную палату третейского суда (PCA) и факт вынесения решений. Все это может повлечь за собой финансовые обязательства, считает юрист.

«Северный поток-2» – это проект строительства третьей и четвертой ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря параллельно двум первым ниткам «Северного потока», введенного в эксплуатацию в 2011 году. Строительство “Северного потока-2” было завершено в 2021 году. После начала российско-украинского конфликта в 2022 году Германия заморозила его сертификацию. В сентябре того же года на газопроводе произошли взрывы, повредившие обе нитки.