Объем ввоза кофе в Ростовскую область сократился на 20%

В январе-октябре 2025 года в Ростовскую область ввезли 57 т кофе, что на 20% ниже год к году. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала года объем поставок продукции в регион снизился на 15 т. В тот же период 2024 года в область было завезено 72 т кофе. Основная часть экспорта кофе в регион шла из Бразилии и Индонезии.

В ведомстве добавили, что товары растительного происхождения из Ростовской области поставляются преимущественно в Турцию, Иран, Египет, Ливан, Израиль и другие страны.

Наталья Белоштейн