Культурный путеводитель: афиша Волгограда на декабрь

К Новому году учреждения культуры Волгограда готовятся преподнести подарки. О самых интересных событиях в музеях, театрах, концертных площадках расскажет «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

Если в течение года вы так и не нашли времени посетить выставку редких икон в Волгоградском областном краеведческом музее, то самое время сделать это накануне Рождества. В фондах представлена коллекция икон преимущественно XIX века, написанных в монастырях, таежных скитах, деревенских избах, классах Российской академии художеств.

В музее-панораме «Сталинградская битва» до 15 декабря можно побывать на выставке «Почта: от царского гонца до электронного письма», посвященной истории почтовой связи в нашей стране.

В музее-панораме до 7 февраля работает экспозиция «Саратов-Сталинграду», где представлены образцы продукции, выпускаемой для нужд фронта саратовскими предприятиями. Также можно увидеть элементы боевой техники, награды, медицинские инструменты, тематические листовки из собраний Саратовского областного музея краеведения. А до 18 января успейте побывать на выставке «Сталинград в художественных образах»: фронтовые рисунки, графические мемуары, живопись расскажут о войне то, что не написано в приказах и донесениях.

В Мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане по 27 января включительно работает фотодокументальная выставка «Наука ненависти: свидетельства зверств фашистских оккупантов», посвященная злодеяниям немецко-фашистских войск, массированным бомбардировкам Сталинграда, политике геноцида в Сталинградской области во время сражения.

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова в выставочном зале (ул. им. маршала Чуйкова, д. 37) проходит выставка «Спасибо за песни! Награды А.Н. Пахмутовой». В экспозиции представлены подарки друзей музыканта, поклонников, коллег, государственные, муниципальные, ведомственные и общественные награды всенародно любимого композитора, переданные музею в 2024 году.

До 26 января в музее изобразительных искусств можно познакомиться с графикой одного из ведущих мастеров изобразительного искусства Башкортостана Айрата Терегулова.

Волгоградский планетарий приглашает на музыкальную полнокупольную программу «Джаз и звезды» (19 декабря), новогоднее полнокупольное представление «По следам звездного принца» (26, 27, 29 декабря), программу «Это чудо — Новый год!», которая начнется с 17 декабря.

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр на 4 декабря запланировал премьеру «Ромео и Джульетта», а на 6 декабря — оперетту «Баядера». В последний месяц года можно увидеть постановки «Капитанская дочка» (5 декабря), «Пиковая дама» (11 декабря), «Бал в «Савойе» (13 декабря), «Алые паруса» (14 декабря). С 21 декабря стартует премьера «По щучьему велению, или у Емели Новый год!».

Новый экспериментальный театр приглашает на спектакли «Космос» (3 декабря), «Похищение любви» (4 декабря), «Аленький цветочек» (23 декабря) и другие. С 23 декабря начнется премьера «Новый год отменяется, или дело ведет Снегирь».

Молодежный театр ждет зрителей на постановки «Пигмалион» (3 декабря), «Пестрые рассказы» (5, 16 декабря), «Воскресение» (7 декабря), «Моя парижанка» (9, 19 декабря), «Чайка» (11 декабря) и другие. Побывать на рождественской сказке «Снежная королева» можно будет 20, 21, 25, 26 декабря, а на спектакле «Морозко» — 30 декабря.

Театр «Царицынская опера» приглашает на оперу «Богема» (4 декабря), «Кармен» (11 декабря), балет «Жизель» (6 декабря), музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес» (7 декабря). Праздничный концерт «С Новым годом — 2026!» пройдет 20, 21, 25, 26 декабря. Новогодний мюзикл для детей «Как Василисы Новый год встречали» запланирован на 24–28 декабря включительно, а также на 30–31 декабря.

Волгоградский областной театр кукол порадует маленьких зрителей постановками «Курочка Ряба» (5 декабря), «Ночь перед Рождеством» (6 декабря), «Машенька и Медведь» (12 декабря), «Подарки Зимушки-Зимы» (14 декабря). С 20 декабря начинаются новогодние постановки «Снежная королева», «Три волшебные снежинки».

Концерты

В Доме офицеров состоится трибьют-шоу «RADIO QUEEN» с программой «Богемская рапсодия» (4 декабря), концерт «Магия Гарри Поттера» в исполнении Neo Classic Orchestra (18 декабря).

В Волгоградской филармонии выступит группа «ЧиЖ & Со» (9 декабря), оркестр CAGMO с программой «Симфония Король и Шут» (10 декабря), концерт «Волшебный свет Рождества», украшенный тысячами свеч (18 декабря).

Выставочный комплекс «Экспоцентр» готовится к выступлению RADIO TAPOK (5 декабря).

В ЦКиИ «Октябрь» (г. Волжский) можно будет услышать самые популярные композиции композиторов Ханса Циммера и Людовико Эйнауди (8 декабря).

В Волгоградском музыкальном театре пройдет концерт «Музыка моей души» памяти Вадима Николаевича Венедиктова (7 декабря).