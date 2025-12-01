«У нас нет конкурентов»

Стратегическим ответом Сеченовского университета на вызовы импортозамещения в медицине стало создание уникальной экосистемы. Уникальное сочетание врачебной экспертизы, инженерных компетенций и полного цикла производства — от идеи до серийного образца — позволяет университету занять особую нишу.

Директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш

Фото: Сеченовский университет Директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш

Директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш рассказал «Ъ-Науке», как врачи и инженеры вместе создают медтехнику будущего, какие проекты уже в работе и почему скоро университету потребуется больше сотрудников.

— Александр Васильевич, о запуске Центра инжиниринговых разработок было объявлено в ноябре прошлого года. Что уже достигнуто на данный момент?

— Еще до полноценного запуска центра в университете были созданы медицинские инженерно-технологические команды, занимавшиеся реинжинирингом и инновационными разработками. Вместе с ними работало конструкторское бюро, инженеры которого создавали медицинские изделия, медицинскую технику, медицинские приборы и медицинские инструменты. Однако для полноценного выхода на рынок нам не хватало необходимой инфраструктуры. В этом нам помог грант Минпромторга, который Сеченовский университет выиграл в рамках постановления правительства России №209, а также к гранту добавились привлеченные нами значительные внебюджетные средства.

На эти деньги в университете по решению ректора Петра Глыбочко был создан Инжиниринговый центр для разработки и мелкосерийного производства медицинских изделий, куда вошли вышеупомянутые инженеры и конструкторы. В Научно-технологическом парке биомедицины центр занимает около 1 тыс. кв. м, из которых 700 кв. м — это чистые помещения, оборудованные как раз за счет средств университета. Было закуплено все необходимое оборудование, не уступающее передовым мировым стандартам качества.

Сейчас у нас на очереди около 20 проектов самого разного формата, которые ожидают финального развертывания производственных участков, намеченного на начало 2026 года. Когда эти мощности будут введены в строй, мы сможем полноценно прототипировать и выпускать мелкие серии широчайшего спектра медицинских изделий. Более того, мелкосерийным производством в части протезов и расходных материалов мы занимаемся уже сейчас. Все остальные стадии цикла создания продукта центр уже освоил и предлагает отрасли.

Что касается инфраструктуры, мы создали Центр коммерциализации технологий, целью которого является услуга «единого окна» в университет с точки зрения формирования заказа «от идеи до продукта» индустриального партнера, его управление и реализация через распределение между подразделениями Университета, в том числе и на Инжиниринговый центр.

— Почему Инжиниринговый центр по медизделиям был создан именно на базе Сеченовского университета?

— Преимущество нашего университета состоит именно в том, что он медицинский. В создании медицинских изделий, очевидно, ключевую роль играют врачи, которые не только генерируют массу идей и предложений по улучшению или созданию новых изделий, но и каждый день пользуются этим оборудованием. От нас требуется только переводить эти идеи на проектный язык и реализовывать их, добавив профильные инженерные компетенции. В наших проектных группах работают врачи, технолог и инженеры. Такая связка позволяет существенно повысить скорость и качество создания медицинских изделий с необходимыми продуктовыми свойствами для врачей, потому что врачи, будучи де-факто потребителями этой продукции, могут сами вносить в нее корректировки, согласно своим нуждам. И таким образом университет становится не только медицинским, но и технологическим. Это именно то позиционирование, которое мы сейчас меняем.

К нашей колоссальной медицинской базе было достаточно добавить инженерных компетенций, а вот наоборот, на мой взгляд, сделать очень трудно. Не все университеты располагают собственными клиническими центрами, они могут иметь науку и образование, но клиника — это опорная, самая главная часть в разработке медицинской продукции. Кроме того, мы, по сути дела, сетевой университет, который постоянно активно сотрудничает как с другими образовательными учреждениями, так и с широким спектром индустриальных партнеров. У нас нет конкурентов и есть все для лидерства на рынке.

Фото: Сеченовский университет

— В чем заключается основной массив деятельности Инжинирингового центра?

— Главная задача — это качественно исполнять заказ на разработку конструкторской документации, мелкосерийное производство медицинских изделий, которые необходимы медицинской промышленности и медицинской отрасли. За реализацию и управление заказом отвечает все же Центр коммерциализации технологий.

«Инжиниринговый центр должен жить на заказах через Центр коммерциализации технологий. Возможности заниматься только «наукой ради науки» у нас больше нет».

Во-вторых, мы не занимаемся чистым копированием, чистым реинжинирингом. Это не соответствует нашей философии и не соответствует философии университета в целом как точки генерации нового знания. То, что будет на выходе, совершенно точно будет отличаться по своим характеристикам от исходного изделия, и это сопровождается различными модернизациями и иногда даже инновациями.

В-третьих, мы занимаемся инноватикой — проектов с ней достаточно много в нашем портфеле. Во многом этому способствовала ставка на стартапы, сделанная университетом несколько лет назад. Кроме того, непосредственно сами врачи регулярно приходят к нам с самыми разными инновационными идеями по улучшению качества медпомощи или снижению рисков.

В Центре коммерциализации технологии создан проектный офис, который прорабатывает все запросы, как и идеи от сотрудников университета, так и заказы от индустриальных партнеров. Основными критериями при принятии решений о запуске проекта являются коммерческая составляющая, научная новизна и техническая реализуемость. В зависимости от стадии реализации проекта заказчик получает «под ключ» любую услугу на любом этапе: от формирования идей, проверки гипотез, формирования проекта, финансовой модели, экспертизы, всех видов экспертиз, которые необходимы проекту, получения опытного образца, серийной и промышленной отработки до подбора производственного оборудования и обучения людей на нем работать. Мы помогаем с разрешениями, с регистрационными удостоверениями и сами обучаем технологов и производственников. Дальше остается только масштабировать производство.

— Как Инжиниринговый центр планируется развивать в будущем?

— Сейчас становится понятно, что в MedTech необходима кооперация университетов и промышленности. В этой сфере используются все доступные на сегодня технологии, и один актор обладать всем сразу, конечно, не может. Для создания медизделия нужны компетенции в четырех областях: медицина, инженерия, химия и биотех. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими ведущими университетами страны, у которых есть инжиниринговые центры по этим направлениям, чтобы создать единый инжиниринговый хаб. Каждый будет заниматься в рамках конкретного заказа тем, что он умеет лучше всего.

Кроме того, мы активно пытаемся решить проблему с доступностью сложных полимеров через сотрудничество с крупными химическими компаниями, включая «Академию пластмасс» и СИБУР, которые готовы мелким тоннажем поставлять нам полимеры. Сложнее обстоит ситуация с лабораторной реагентикой, но здесь уже ведет работу Минпромторг.

В 2026 году планируется масштабирование центра в двух направлениях: химия для медицины и робототехника. Последнее очень популярно в нынешнем мировом MedTech. На мой взгляд, большинство приборов и диагностических операций в обозримой перспективе будут роботизированы. У нас есть проекты в области лабораторных роботов, в частности актуаторов, мелких захватов для работы с хрупкими предметами. Все, что связано с лабораторными манипуляциями, лежит в сфере наших интересов. Вторая такая сфера — это создание роботизированных средств передвижения и реабилитации пациентов: передвижные кровати, каталки, тренажеры, экзопротезы. Обе области робототехники активно поддерживаются Минпромторгом, и мы здесь играем далеко не последнюю роль.

«Нам уже не хватает людей для обработки большого количества поступающих заказов, поэтому в следующем году планируем взять в штат еще 50–100 новых сотрудников с уникальными компетенциями: проектное управление, техническое образование, знание MedTech-отрасли».

Вместе с расширением производственно-технической части мы также планируем значительно увеличить коллектив. Нам критически не хватает людей для обработки большого количества поступающих к нам заказов. И здесь речь идет о руководителях проектов с уникальными компетенциями: проектное управление, техническое образование, знание MedTech-отрасли, ну и, конечно же, soft-skills, которые так необходимы в академической среде. Мы наберем где-то 50–100 новых сотрудников в следующем году.

Помимо этого Центр коммерциализации технологий будет активнее привлекать людей из фундаментальной науки к практической реализации их идей. В Сеченовском университете сотни аспирантов, многие исследования которых совпадают с нашим полем деятельности, поэтому привлечение их к практической работе над изделиями будет взаимовыгодным. Развивая фундаментальные исследования, мы должны «вытягивать» из них прикладные технологии. Специалистов, которые одновременно успевают и там и там, ценят на вес золота. Зачастую они занимаются уникальными технологическими разработками, переходящими из одного поколения приборов в другое. К счастью, такие специалисты у нас есть. Мы должны стать технологическим университетом. На пути к этому много трудностей, однако все они нам под силу.

