В Новочеркасске возбудили дело о мошенничестве на 7 миллионов рублей

31-летний житель Новочеркасска обратился в полицию, сообщив о том, что стал жертвой телефонных аферистов. Об этом информирует пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала госуслуг. Он сообщил, что злоумышленники получили доступ к личному кабинету потерпевшего, взломав систему защиты.

Затем с ним связался человек, назвавшийся банковским оператором. Он заявил, что аферисты пытаются оформить на потерпевшего кредит. Для защиты денежных средств и снижения кредитного потенциала жертве предложили взять онлайн-займ в банке, что он и выполнил.

Спустя время злоумышленники убедили пострадавшего внести полученные кредитные средства и личные накопления на «безопасные счета» для надежности. Он последовал инструкциям. Когда аферисты прекратили выходить на связь, фигурант понял, что попался на обман, и обратился в правоохранительные органы. В результате действий по указаниям звонивших потерпевший перевел мошенникам 7 млн руб.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к преступлению.

Валентина Любашенко