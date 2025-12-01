Культурный путеводитель: афиша Пензы на декабрь

Пенза готовится к празднованию Нового года. О том, куда следует направиться в первую очередь, — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Литературном музее, в выставочном зале А.И. Куприна, до конца года экспонируется выставка о писателе и его семье в годы Первой мировой войны. Там же можно побывать на выставке «Эта война коснулась каждой семьи», на которой рассказывается о жизни родственников и друзей А.И. Куприна в годы Великой Отечественной войны.

В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова работает выставка «Велик талант и многогранен гений», посвященная творчеству поэта М.Ю. Лермонтова, а также выставка «2025 — Год защитника Отечества», на которой представлены раритетные издания о полководцах и великих сражениях. Окунуться в атмосферу тылового города можно на выставке «Война. Победа. Память», которая будет работать до конца года.

Музей народного творчества приглашает на лекцию «Абашевский всадник: образ защитника Родины». Все желающие смогут познакомиться с абашевской игрушкой, узнать ее истоки и историю образа. Абашевский всадник интересен тем, что в его образе нашли свое отражение реальные исторические события. Предварительная запись по телефону: 8 (8412) 32-00-36.

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого ждет на юбилейную выставку члена Союза художников России Юрия Юдина, который является одним из основателей творческой группы «ПЛАКАТ», созданной в 1979 году выпускниками Пензенского художественного училища. Особое место в творчестве художника занимает плакатное искусство. В экспозиции представлены не только знаковые произведения в жанре плаката, но и яркие примеры графики и живописи.

Пензенский океанариум в декабре по выходным приглашает на шоу-кормление экзотических рыб с аквалангистом.

Спектакли

Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского ждет зрителей на постановки «Яма» (3 декабря), «Бабий бунт» (5 декабря), «С училища» (6 декабря), «А зори здесь тихие...» (9 декабря), «Не хочу быть собакой» (14 декабря) и другие. С 20 декабря в театре начнутся праздничные представления «Новогоднее чудо для Царевны Несмеяны».

Театр «Дом Мейерхольда» приглашает на премьеру «Как Иван-дурак за справкой ходил», которая пройдет с 25 по 27 декабря включительно. Также на сцене можно будет увидеть спектакли «Академия смеха» (11 декабря), «Баллада о рыцаре Родриго» (14 декабря), «Мышли-Шишли» (28 декабря) и другие.

Театр «Кукольный дом» ждет зрителей на премьеру «Солдат, Алена и Змей Горыныч», которая состоится 6, 7 и 9 декабря. Также можно будет посетить постановки «Зимняя сказка» с 3 по 5 декабря включительно. А с 18 по 30 декабря ожидается новогодняя интермедия «Мышиный переполох».

Театр юного зрителя приглашает на спектакли «Маленький принц» (6 декабря), «Снежные искорки» (7 декабря), «Айболит» (14 декабря). С 21 декабря — новогодний репертуар («Золотая подкова»).

Театр на Обочине ждет зрителей на постановки «Человеческий ресурс» (5 декабря), «Весна нашей жизни» (6 декабря), «Шаги по следам» (12 декабря), «Новоселье» (20 декабря), «Вокруг света с Дедом Морозом» (24, 28 декабря), «Как Дед Мороз на свет появился» (26 декабря), «Тайна Ледяной Звезды» (27 декабря).

Концерты

В Пензенской областной филармонии ждут зрителей на выступление оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах» (5 декабря), «Ханс Циммер и Людовико Эйнауди» (9 декабря), «Симфония Queen при свечах» (12 декабря), «Золотые страницы органной музыки» (13 декабря) и другие.

В киноконцертном зале «Пенза» заявлены концерты: Виктор Королев (6 декабря), RADIO TAPOK (7 декабря), Neo Classic Orchestra выступит с саундтреками из «Гарри Поттера» (17 декабря), группа «КняZz» — с новым туром «Ангел и Демон» (20 декабря).

В ЦКР «Дом офицеров» ожидается концерт Владимира Захарова и группы «Рок-Острова» (13 декабря).