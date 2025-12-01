Студентов ИжГТУ признали самыми успешными инвесторами среди обучающихся вузов РФ

Студенты Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова стали самыми успешными инвесторами среди российских студентов с доходностью 139%, пишет «РБК» со ссылкой на результаты исследования, проведенного Лабораторией инвестиционных исследований Центрального университета и «Т-Инвестициями».

В тройку лидеров также вошли Финансовый университет при правительстве России и Кемеровский государственный университет. Исследование охватило более 211 тыс. студентов из 430 вузов за десять месяцев 2025 года. Выяснилось, что студентки зарабатывают на инвестициях втрое больше, чем студенты, несмотря на меньший размер их инвестиционного портфеля.

Наиболее популярными инвестиционными инструментами среди студентов являются акции российских компаний, включая «Сбер», ЛУКОЙЛ, «Яндекс» и «Газпром». Студенты активно инвестируют, при этом средний размер их портфеля составляет 11 тыс. руб.

Анастасия Лопатина