Артем Жога возложил цветы к памятнику маршалу Жукову в честь юбилея ЦВО

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога возложил цветы к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову в честь 15-летия Центрального военного округа (ЦВО), об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

Полпред вместе с врио командующего войсками ЦВО Дмитрием Овчаровым вручили награды танкистам, военным медикам, инженерам, связистам, гранатометчикам и стрелкам за проявленные мужество, героизм и отвагу на специальной военной операции (СВО). Кроме того, по указу президента РФ Орденом Кутузова награждена 55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада из Тувы. «Сейчас бойцы подразделений ЦВО продолжают с честью защищать интересы Родины на передовой СВО. Группировка "Центр" — это отважные и непобедимые бойцы. Каждый день они освобождают новые территории Донбасса и наступают в Днепропетровской области»,— сказал Артем Жога.

Центральный военный округ был образован 1 декабря 2010 года на базе Приволжско-Уральского военного округа и части Сибирского военного округа. Его штаб расположен в Екатеринбурге, однако войска ЦВО дислоцируются в 29 субъектах России, в том числе во всех регионах УрФО. Кроме того, 1 декабря родился маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков — он командовал Уральским военным округом с 1948 по 1953 год и сделал его одним из лучших в стране.

Ирина Пичурина