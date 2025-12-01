В Магнитогорске шестерых участников ОПГ осудили за грабежи и вымогательства

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор шестерым местным жителям, которые в составе организованной преступной группы занимались вымогательствами и грабежами. Всех фигурантов отправили в колонии на сроки от пяти до 12 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что ранее судимый горожанин, обладающий связями в криминальной среде, создал организованную группу, в которую вошли пять его знакомых. В 2022-2023 годах сообщники в составе ОПГ и самостоятельно подыскивали наркоманов, полагая, что они не обратятся в правоохранительные органы, угрожали им насилием и применяли его, требуя имущество. У некоторых фигуранты забрали деньги, телефоны и автомобиль. Одному из магнитогорцев подельники сломали нижнюю челюсть. Всего пострадали 15 человек, в том числе дети. Им был причинен физический и моральный вред, а также материальный ущерб в размере более 575 тыс. руб.

Преступления выявили сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску, которые при содействии регионального УФСБ России занимались оперативным сопровождением уголовного дела.

В зависимости от роли и степени участия суд признал фигурантов виновными по п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство), п. «а» ч. 3 ст. 161 (грабеж, совершенный организованной группой с применением насилия), п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение важных личных документов). Организатора ОПГ приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 200 тыс. руб. Остальным назначено лишение свободы в колонии строгого режима на сроки от пяти лет шести месяцев до 10 лет лишения свободы. Четыре человека также оштрафованы на 150 тыс. руб. каждый. Денежные средства, изъятые во время расследования у пятого сообщника, обратили в пользу государства в счет взыскания штрафа. Кроме того, всем осужденным ограничили свободу на полтора года. Самому младшему фигуранту 21 год, старшему — 30 лет.

Виталина Ярховска