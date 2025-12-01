Культурный путеводитель: афиша Астрахани на декабрь

Первый зимний месяц в Астрахани подарит незабываемые впечатления, если вы соберетесь посетить музеи, вернисажи, театры и концертные площадки. О том, куда следует отправиться в первую очередь, — в материале «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

5 декабря в краеведческом музее пройдет экскурсия по выставке «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея» (г. Москва). Посетители увидят, в том числе, серебряную чашу весом более 12 кг. Она принадлежала семье полководца, графа Ивана Паскевича. Экспозиция действует до 14 декабря. Также в краеведческом музее можно посетить экспозицию «Городские интерьеры XIX–XX веков», на которой продемонстрированы быт и культура астраханцев разных сословий. Внутреннее убранство бытовой и рабочей зоны горожанина — основной экспозиционный прием.

Также не упустите возможность познакомиться в краеведческом музее с выставкой «Застывшее мгновение», на которой представлены более 30 статуэток и миниатюрных скульптур из фарфора и фаянса.

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» продолжает работу экспозиция «Нетронутая красота», приуроченная к 28-летию со дня создания Богдинско-Баскунчакского заповедника. Посетители увидят более 80 фотографий, которые демонстрируют удивительный и скрытый мир заповедной природы. Выставка будет работать до 14 декабря. Там же можно побывать на выставке «ПутешествуЯ в Астрахань», где представлено более 60 предметов: пишущая машинка, статуэтка божества Яма, гербарии и картины, а также элементы одежды XIX–XX вв. На фотографиях запечатлена Астрахань прошлых столетий.

Библиотека им. Н.К. Крупской приглашает на выставку «Капли на шелке». Астраханские художники, гости из Адыгеи и Ставропольского края представили работы в различных техниках росписи по шелку и ткани.

В музее культуры Астрахани до 20 декабря продолжит работу музыкально-театральная гостиная. Там же можно побывать на выставке «Ателье фотографа» и познакомиться с историей астраханской фотографии. В Литературном музее до 21 декабря работает экспозиция «Архитектурные изыски провинциального города», на которой представлены картины астраханских художников — профессионалов и любителей. В центре их внимания оказались городская архитектура, Астраханский заповедник и городской пейзаж.

Спектакли

Астраханский государственный театр оперы и балета ждет зрителей на оперу «Мальчик у Христа на елке» (7 декабря), балет «Лебединое озеро» (13, 14 декабря), оперетту «Званый вечер с итальянцами» (13, 14 декабря). С 18 декабря начнутся мастер-класс «В гостях у Дедушки Мороза», музыкальная сказка «Хрустальный башмачок» и концертная программа «Снежный блюз».

Астраханский драмтеатр приглашает на спектакли «Женитьба Бальзаминова» (2 декабря), «Шум за сценой» (4 декабря), «Анна Каренина» (7 декабря), «Месяц в деревне» (14 декабря), «Еж в тумане» (17 декабря). С 23 по 28 декабря включительно будет представлена «Сказка о царе Салтане».

Астраханский ТЮЗ приглашает на балет «Щелкунчик» (2 декабря), постановки «Золотой цыпленок», «Д.О.Н.О.Р» (6 декабря), «Собачье сердце» (7 декабря), «Мертвые души» (13 декабря).

Астраханский театр кукол представит постановки «Кошкин дом» (6 декабря), «Подарок для Деда Мороза» (12, 13 декабря), «Домик для улитки» (20, 21 декабря). С 24 по 31 декабря пройдут новогодние представления «Кот и пес» и «Доктор Айболит».

Концерты, фестивали

В Астраханском государственном театре оперы и балета состоится концерт «Русский вальс Александры Пахмутовой» (6–7 декабря), концерт духового бэнда «БИГ БРО БРАСС» (15 декабря).

В Астраханской государственной филармонии ко Дню Конституции пройдет концерт «Я люблю тебя, Россия» (4 декабря), выступление джаз-оркестра (5 декабря), концерт «Микс настроений. Навстречу Новому году» (14 декабря), «Волшебный свет Рождества» (15 декабря) и голубой огонек «Перезагрузка» (25 декабря). В филармонии оркестр CAGMO представит программу «Ведьмак» (7 декабря).

В Астраханском дворце культуры «Аркадия» выступит стендап-комик Ольга Малащенко (5 декабря), певец Эльдар Далгатов с сольным концертом (12 декабря). На 25 декабря запланирована битва саундтреков «Новогоднее шоу с оркестром».