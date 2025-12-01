ВТБ: рынок ипотеки вырастет на четверть в 2026 году

В 2026 году рынок ипотечного кредитования в России может вырасти примерно на четверть — до рекордных 5,3 трлн руб. Сегмент станет более сбалансированным из-за паритета в соотношении между государственными и рыночными программами. Прогнозом в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!» поделился старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

«Важно, что после "турбулентности" он (сегмент ипотеки.—"Ъ") снова станет сбалансированным: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3, как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик»,— уточнил господин Охорзин. По его словам, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой на 22% уже погасили.

Согласно подсчетам ВТБ, во втором полугодии 2025 года продажи ипотеки на рынке составят около 2,7 трлн руб. Показатель вырастет на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом по итогам всего года продажи в ипотечном сегменте снизятся на 13% — до 4,2 трлн руб.

Потенциал роста, пояснили в ВТБ, сдерживают высокие ставки по рыночным кредитам. Основной объем продаж приходится на госпрограммы. По оценке банка, в 2025 году по ним будут заключены три из четырех сделок в России. Еще один фактор сдерживания — продолжение «накопительного сезона». Несмотря на снижение ключевой ставки, отметили в ВТБ, россияне все еще могут положить деньги на вклад под повышенный процент и получить большой пассивный доход.

В ВТБ пообещали уточнить прогноз на 2026 год после определения окончательных параметров «Семейной ипотеки» и новых требований по подтвержденным доходам заемщиков банка.